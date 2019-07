Polizeikontrolle in Salzgitter: Männer fahren berauscht Auto

. Die Polizei hat am Montag 260 Fahrer in der Heinrich-Büssing-Straße und in der Straße Am Gummibahnhof kontrolliert. Die Drogenkontrolle fand in der Zeit zwischen 12 und 18 Uhr statt, wie die Polizei berichtet. Bei einem 26-jährigen Mann bestand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen...