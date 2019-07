Literaturfest in der Kniki: Anne Gesthuysen liest „Mädelsabend“

Ein Literaturfest veranstaltet die Kniestedter Kirche. Mit dem „Mädelsabend“ von Anne Gesthuysen am Freitag, 6. September, um 19.30 Uhr, startet das Literaturfest in seine fünfte Runde, wie es in einer Mitteilung der Stadt heißt. Inhalt des Buches: Eine Ehe steht nach sechzig Jahren vor dem Aus...