Täter besprühen Kita und Gemeindehaus in Salzgitter-Bad mit Farbe

Unbekannte Täter haben das Gebäude der Kirchengemeinde und Mauern des Kindergarten in der Martin-Luther-Straße mit Farbe besprüht. Die Tat ereignete sich bereits am Donnerstag, 11. Juni um 10 Uhr, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Schadenshöhe ist unbekannt. Hinweise: (05341) 8250.