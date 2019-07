Unbekannte Täter stehlen Auto in Salzgitter-Bad

Unbekannte Täter haben in der Straße An der Erzbahn einen schwarzen Audi A5 am Freitag, 28. Juni entwendet. Das berichte die Polizei am Mittwoch. Der Schaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, sich mit der Polizei in Verbindung zu...