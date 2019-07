Salzgitter-Lebenstedt. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 10 Uhr, an der Weserstraße.

Täter zerkratzt geparkten Golf in Salzgitter-Bad

Einen Schaden in Höhe von zirka 500 Euro verursachte nach Polizeiangaben ein bislang nicht ermittelter Täter, indem er ein an der Weserstraße in Salzgitter-Bad geparktes Auto zerkratzte. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 10 Uhr. Sowohl der Kotflügel, als auch die Beifahrerseite des VW Golf wurden beschädigt, heißt es im Polizeibericht weiter. Zeugen werden gesucht.

Hinweise:

(05341) 8250

.