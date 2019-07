Generationentreff in Salzgitter verlängert Vertrag

Knapp sechs Jahre nach der Neueröffnung der Quartierseinrichtung Martin-Luther-Straße 22 unter dem Namen Generationentreff hat die Einrichtung ihren Vertrag um drei weitere Jahre verlängert. Der Treff sei eine Kooperation zwischen Diakonie, Johanniter, TAG Wohnen und der Evangelischen Familien-Bildungsstätte. Die TAG Wohnen habe vor sechs Jahren drei ihrer Wohnungen zusammengelegt, um einen Anlaufpunkt für die Menschen des Viertels zu schaffen, heißt es in der Pressemitteilung. Vertreter aller Partner hätten nun mit der Vertragsverlängerung betont, diesen zu erhalten. Die TAG Wohnen biete weiterhin Mietfreiheit und helfe bei den Personalkosten und bei Sachmitteln.

Mehr als 100 Menschen aus dem Quartier besuchten seit der Eröffnung im August 2013 wöchentlich die Einrichtung, der eine Fläche von zirka 180 Quadratmetern zur Verfügung stehe. Etwa 25 Neubürger aus Syrien und dem Irak kämen wöchentlich zum Deutschtraining unter der ehrenamtlichen Leitung von Thomas Meier. In den vergangenen Wochen hat sich eine rumänische Gruppe mit 12 Müttern und 15 Kindern gebildet, die einmal wöchentlich kommt, heißt es weiter.

Das monatlich angebotene Frühstück besuchten rund 30 Personen. Für die regelmäßig zu verschiedenen Themenstellungen von Einrichtungsleiterin Garnet Eckert organisierten Vorträge interessierten sich zwischen 15 und 25 Gäste. Ferner biete Seniorenpflegerin Nuerten Sandalci seit mehr als einem Jahr Pflegeberatung in türkischer Sprache an.

Erwähnenswert seien Festivitäten wie das Sommerfest und die Feier der Nachbarschaftshilfe sowie das internationale Frauenfrühstück und die jährliche Teilnahme am Bürgerfrühstück des Bürgervereins Salzgitter/Wolfenbüttel.

Einrichtungsleiterin Garnet Eckert von der Diakonie schätzt die Besuche seit Eröffnung der Einrichtung auf fast 30.000 – immer wiederkehrende Besucher mitgezählt. Aus dem anfänglich schwerpunktmäßig konzipierten Seniorentreff sei inzwischen immer mehr ein wirklich bunter Generationentreff geworden. Das führt Eckert auch auf die Angebotsvielfalt im Treff zurück, die Besucher aus allen Altersgruppen anziehe. Schwerpunkt bleibe aber das tägliche Angebot mit Essen und Beschäftigung für die älteren Bewohner des Viertels.

Der zweite Schwerpunkt liege im Mutter-Kind-Bereich. Hier werde durch ein spezielles Angebot sichergestellt, dass Mütter mit ganz kleinen Kindern Deutsch lernen, sich treffen und austauschen können. „Das ist für die Frauen wichtig, um in Deutschland besser anzukommen, nicht so isoliert zu sein und zu erfahren, wie das praktische Leben, Schule, Besuch von Ärzten und so weiter in Deutschland funktioniert, so Eckert.

Claudius Oleszak von der TAG Wohnen: „Uns ist es wichtig, dass die Menschen wissen, wo sie Fragen loswerden können, wo sie mit anderen Bewohnern in Kontakt kommen und wo sie merken, dass sie ernstgenommen werden, ihre Sorgen und Nöte loswerden können.“

Die Leiterin der Diakonie Kreisstelle in Salzgitter, Petra Behrens-Schröter, fasst zusammen: „Von einer warmen Mahlzeit bis zum seelsorgerischen Gespräch ist der Generationentreff eben wichtig für Leib und Seele!“