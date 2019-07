Salzgitter – Polizei erwischt zwei alkoholisierte Fahrer

In Lebenstedt und in Salzgitter-Bad fanden die Kontrollen statt.

Die Polizei hat nach eigenen Angaben am am Donnerstag, 4. Juli, einen 57-jährigen Autofahrer kontrolliert, der mit seinem Auto auf der Westfalenstraße in Lebenstedt unterwegs war. Die Beamten hätten eine deutliche Alkoholbeeinflussung festgestellt, der Alkoholtest habe den Wert von 1,13 Promille ergeben.

Gegen 18.45 Uhr kontrollierte die Polizei einen weiteren Autofahrer, der mit seinem Auto in Salzgitter-Bad auf der Adolf-Kolping-Straße unterwegs war, heißt es im Polizeibericht weiter. Das Alkoholtestgerät habe einen Wert von 2,68 Promille bei dem 62-jährigen Fahrer gezeigt. In beiden Fällen seien Blutproben angeordnet, die Führerscheine sichergestellt und jeweils Strafverfahren eingeleitet worden.