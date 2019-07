Radler landet in Salzgitter auf Motorhaube – Fahrer flüchtet

Am Freitag um 15.45 Uhr kam es in der Lebenstedter Neißestraße, in Höhe der Zulassungsstelle, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde, wie die Polizei mitteilt. Der 49-jährige Salzgitteraner befuhr mit seinem Fahrrad die Neißestraße, aus Richtung Peiner Straße kommend, in Richtung der Berliner Straße. Nach Angaben des Fahrradfahrers kam es in Höhe der Zulassungsstelle zu einem Zusammenstoß mit einem silberfarbenen...