Betrunkener randaliert in Salzgitter vor eigenem Haus

Offensichtlich aus Wut darüber, seine Haustür- und Wohnungsschlüssel vergessen zu haben, schlug ein 25-jähriger Salzgitteraner am Sonntagmorgen gegen 1 Uhr mehrfach gegen die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Straße Kranichdamm. Ein Zeuge, heißt es in einer Polizeimitteilung weiter, verständigte daraufhin die Polizei. Da der stark alkoholisierte Mann sich von den Beamten weder helfen, noch beruhigen ließ, musste er zur...