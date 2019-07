Falsche 20-Euro-Scheine sind in Salzgitter im Umlauf

Im Stadtgebiet von Salzgitter, insbesondere in Gebhardshagen, Salzgitter-Bad und Lebenstedt, ist in der Vergangenheit häufiger mit falschen 20-Euro-Banknoten bezahlt worden. Das teilt die Polizei mit. In Supermärkten, Einzelhandelsgeschäften sowie bei der KVG wurden diese in Verkehr gebracht.

Die Fälschungen seien bei genauerem Hinsehen aber als solche zu erkennen, so die Polizei. Hier gelte die Regel: Fühlen, Sehen, Kippen oder Prüfen mit einer Maschine. Sollte ein falscher 20-Euro-Schein auffallen, mahnt die Polizei, diesen nicht wieder auszuhändigen, sondern sofort die Polizei zu verständigen. Falls möglich, sollte die Person, die mit dem falschen Schein bezahlen wollte, bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Beim Zweifel, ob es sich um eine Fälschung handelt oder nicht, darf der verdächtige Schein auf keinen Fall in Umlauf gebracht werden. Damit könnte man sich strafbar machen. Sollte ein Schein verdächtig erscheinen, muss dieser unbedingt bei einer Bank oder einer Polizeidienststelle geprüft werden. Die Sicherheitsmerkmale der Euro-Noten sind auf der Homepage der Deutschen Bundesbank nachzulesen.