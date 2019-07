Barumer Wehr will einen Förderverein gründen

Zu ihnen gehörte auch eine Abordnung der Wehr Heerte mit dem stellvertretenden Ortsbrandmeister Uwe Hagenstein. Scharf als Leiter der Barumer Löschgruppe zog eine Bilanz der Feuerwehrtätigkeit für das vergangene Jahr: Die Wehr hatte demnach zum Jahresende einen Mitgliederbestand von 109 Personen. Davon, so heißt es in der Pressemitteilung, sind

18 aktiv, 29 passiv, 59 fördernd und

3 Ehrenmitglieder. Die Löschgruppe habe 85 Einsatzstunden bei 12 Alarmierungen zu verzeichnen. Es habe 45 Dienstabende mit Ausbildung gegeben. „Durch die zahlreichen Beteiligungen an Ortsveranstaltungen wie zum Beispiel der FFW-Freitagsrunde, Organisation des Osterfeuers, des Laternenumzugs, einem Oktoberfest im Sommer und der Teilnahme an zahlreichen Wettkämpfen ist die Barumer Wehr ein angesehener Bestandteil des dörflichen Lebens“, heißt es weiter.

Jugendwart Markus Samtleben sprach von 4 Jungen und 4 Mädchen, die zur Jugendwehr gehören. Zudem beabsichtigten zwei Mädchen und ein Junge, nach einer Probezeit der Jugendgruppe beizutreten. Durch die breitgefächerte Ausbildung werde versucht, auf möglichst viele Themen einzugehen, was bei der Terminfülle über das ganze Jahr nicht so ganz einfach sei, da bekanntlich die meiste Zeit doch für das Üben für die Wettbewerbe draufgehe. Die Barumer hätten teilweise gemeinsam mit Heerte an verschiedenen Wettbewerben teilgenommen.

Bei den Wahlen wurde Klaus Meyer als stellvertretender Kassenwart wiedergewählt. Kassenprüfer sind Matthias Hackbarth und Peter Degenhardt.

Beschlossen worden sei zudem, einen Förderverein für die Löschgruppe Barum zu gründen. Geehrt wurde für 60 Jahre in der Barumer Wehr Karl-Heinz Hackbarth und Leo Kroh. Weitere Ehrungen: für

50 Jahre Gerhard Kassel, Winfried Gebel und Detlef Wille, Rainer Blaske, Klaus Dieter Dunker. Auch fördernde Mitglieder wurden ausgezeichnet: Sowohl Peter Philipp als auch Fritz Schneider sind 50 Jahre dabei.

Der nächste Laternenumzug in Barum soll am 10. November stattfinden.