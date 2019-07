Lebensträume und Detektivarbeit inmitten einer Bahnhofsszenerie

20 Schüler der Arbeitsgemeinschaft aus den Jahrgängen 5 bis 10 haben seit August gemeinsam mit den Leiterinnen Michaela Reuther und Birgit Krüger eine Idee entwickelt, ein Stück geschrieben und auf der Bühne inszeniert, heißt es in der Mitteilung der Schule.

Bei einer Abend- und zwei Vormittagsvorstellungen stellten sie das Ergebnis der monatelangen Arbeit vor. Sie zeigten ein Stück, das Lebensträume zur Sprache bringt und auch eine spannende Detektivgeschichte zum Mitraten beinhaltet. Wo ist das „Warten“ Alltag, wenn nicht am Bahnhof. Hier sind Menschen auf der Durchreise, andere kommen an, andere arbeiten hier. Auch am Silvestertag, an dem das Stück spielt. Ganz unterschiedliche Menschen mit ihrer eigenen Geschichte treffen an diesem Abend auf dem Bahnhof zusammen. Da sind Rita und Ulla, die beiden Kioskfrauen, dargestellt von Emma Börner und Maya Lieske, die tagtäglich auf das große Geschäft hoffen, um sich den fernen Traum vom Urlaub auf den Bahamas zu erfüllen. Da ist Helga (Nele Neugebauer), eine Wohnungslose, die den Bahnhof mit ihren wenigen Habseligkeiten als ihr Zuhause ansieht und auch von einem anderen, besseren Leben träumt. Julia und Clara (Amelie Wache und Madeleine Krönert), zwei Scheidungskinder, landen auf dem Bahnhof, weil an diesem Tag mal wieder nichts geht, weder auf den Schienen noch auf den Straßen. Zahlreiche Reisende treten auf und bringen ihre eigene Geschichte mit, begegnen sich, erzählen von ihren Träumen. Dazwischen immer wieder klassische Bahnhofsszenerie, die die Gruppe mit wenigen, aber markanten Requisiten, einem klaren Bühnenbild und gut abgestimmten Gängen auf der Bühne inszeniert, so die Schule.

Über allem schwebe die Idee vom Traum, der besondere Zauber von Silvester, personifiziert in Olivia (Ida Löhr), dem Mädchen mit dem Luftballon, das als Walk-Act immer wieder die Bühne quert. Am Ende fährt zwar gar kein Zug mehr, aber die Menschen am Bahnhof haben zusammengefunden und nehmen das Chaos zum Anlass, mit allen Reisenden ein eigenes Fest zu feiern.

Olivia lässt den Ballon der Träume, mit allen Wünschen aufgeladen, in die Nacht entschwinden. Über dem Schlussbild liegt ein wunderbarer Zauber voller Hoffnungen und Zuversicht, heißt es abschließend. Viel Applaus des Publikums habe es bei allen Vorstellungen gegeben.