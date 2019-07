Foto: ARCHIVBILD / Bernward Comes

Das Dreieck Salzgitter wird in der Nacht zum Sonntag gesperrt.

A7 am Dreieck Salzgitter wird für eine Nacht gesperrt

Wegen des Umbaus des Autobahndreiecks Salzgitter wird in der Nacht zum Sonntag die Autobahn 7 in Richtung Hannover gesperrt. Der Neubau einer Brücke habe eine Sperrung von Samstag, 21 Uhr, bis Sonntag, 5 Uhr, zwischen dem Dreieck Salzgitter und der Anschlussstelle Derneburg zur Folge, teilte die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Mittwoch mit.

Ausbau soll A2 entlasten

Bis Ende 2020 soll an dem Autobahndreieck die fehlende Nord-Ost-Verbindung zwischen Hildesheim und Salzgitter entstehen. Für rund 19 Millionen werden dafür unter anderem neue Auf- und Abfahrten an den Autobahnen 7 und 39 gebaut. Bisher müssen Autofahrer auf der Strecke ein kurzes Stück auf der Bundesstraße 6 fahren. Das neue Dreieck schafft auch eine direkte Autobahnverbindung zwischen Hannover und Braunschweig und kann so die stauanfällige A2 entlasten. dpa