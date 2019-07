Besucher erleben Woodstock-Flair in Salzgitter-Bad

Die Show „The Spirit of Woodstock“ entführt Besucher am Mittwoch, 22. Januar, um 19.30 Uhr in die Musikgeschichte von Liebe, Frieden und Rock’n’Roll. In der Aula des Gymnasiums in Salzgitter-Bad feiert die Tribute Show „The Spirit of Woodstock“ ein Lebensgefühl, das bis heute andauert, wie es in...