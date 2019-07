Sabrina Hartung zapft ein Bier an der Hotelbar.

Lebenstedt. Nach mehr als zwei Jahren Bauzeit ist es soweit: Das Vier-Sterne-Hotel der Dormero-Kette an der Chemnitzer Straße eröffnet am 1. August.

Das Dormero-Hotel eröffnet am 1. August

In eines der markantesten neuen Gebäude der Innenstadt zieht Leben ein: Das von den markanten rot-schwarzen Signalfarben geprägte dreistöckige Vier-Sterne-Hotel der Dormero-Kette an der Chemnitzer Straße wird am 1. August eröffnet. Doch der Betrieb läuft bereits seit Montag – im Testmodus mit den ersten vier Gästen.

Qualitätsmanagerin Janina Boecherer zeigt sich entspannt. Viel hat sich schon getan seit Beginn des Innenausbaus im Mai. Die 120, bis zu 22 Quadratmeter großen Gästezimmer auf den ersten beiden Etagen seien bereits fertig, sagt sie. Die Tagungsräume und die Wellness-Oase im Stockwerk darüber sind im Bau.

Der Zeitplan ist eng getaktet. Am 22. August will die Eigentümer-Familie Wöhrl groß feiern: Dann soll das Hotel bei einem festlichen Empfang geladenen Gästen launig vorgestellt werden.

Schon das Eingangsportal mit der Drehtür unterm roten Mammutsignet hat Passanten neugierig gemacht. Immer wieder gucken Neugierige ins Foyer rein, fragen an der Rezeption nach, ob schon geöffnet sei. Bereis die Außenfassade hat hohe Erwartungen geweckt. Sie passte Architekt Frank Guder der modernen Geschäftszeile an, die Investor Helmut de Jong rund um den Monument-Platz errichten ließ. Genutzt wurden der gleiche Klinker, wiederkehrende Farbelemente und großflächige Verglasungen.

Salopp-stilvoll sieht es nun auch im Innern des Hotels aus. Im Foyer lassen sich Besucher in einer gemütlichen Sofa-Ecke unterm Hotel-Schriftzug nieder, unter dem ein kleiner Wasserfall entlang rieseln wird. Gleich gegenüber sind Rezeption und „Sonderbar“ untergebracht, die ab 1. August sonntags bis donnerstags von 18 bis 1 Uhr und freitags bis samstags von 18 bis 2 Uhr öffnet. Im rückwärtigen Foyerbereich ist das Restaurant „Shelly’s Ribs“ untergebracht, das allgemein zugänglich ist, montags bis sonntags von 18 bis 22 Uhr amerikanische Küche („und die besten Ribs der Stadt“) sowie montags bis samstags von 6.30 bis 10.30 Uhr gehaltvolles Frühstück bietet.

Gäste merken rasch: Dormero will anders sein. So sind Vierbeiner in Hotel und Zimmern ausdrücklich erlaubt, ein Findling aus dem Tierheim soll vom Haus aufgenommen werden und der Nobelherberge als belebender Muntermacher dienen.

In den in rot-schwarz-weißem Stil gehaltenen Gästezimmern dominieren 2 Meter lange und 2,10 Meter breite Doppelbetten und 55 Zoll große Flachbildschirme, auf denen auch Kinofilme kostenlos zu sehen sind. Es gibt Gratis-Getränke aus der Minibar, und gut klimatisiert ist ohnehin das gesamte Hotel.

Und wer sich nicht nur im Fitnessraum, sondern auch unter freiem Himmel austoben will, dem empfiehlt Dormero drei Joggingtouren zwischen 4,5 und 11 Kilometern. Eine Strecke führt zum Bürgerpark, zwei zum Salzgitttersee. Das Motto des Hotels: stay fancy – bleib schick.