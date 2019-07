Senioren feiern in Gebhardshagen ein Sommerfest

Gebhardshagen. Passend zum Sommerfest des Seniorenpflegeheims „Maria im Tann“ strahlte die Sonne am Himmel. Wie es in einer Pressemitteilung des Seniorenheims heißt, war der Sommer pünktlich zum diesjährigen Sommerfest zurück. Und so konnten die Bewohner und Angehörige unter freiem Himmel einen bunten Nachmittag verbringen. Musikalische Unterhaltung gab es von Michaela Kobschätzky und Benjamin Gronau, die mit Akkordeon und Gitarre den sehr gut besuchten Speisesaal unterhielten. Heimleiter Thomas Richter sorgte im Außenbereich mit tatkräftiger Unterstützung seiner Mitarbeiter am Grill für das leibliche Wohl.

