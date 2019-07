Täter stehlen 91-Jährigem in Lebenstedt Dokumente

Lebenstedt. Die Polizei bittet um Hinweise zur Tat am Dienstag in der Albert-Schweitzer-Straße.

Unbekannte haben am Dienstag einem Senioren eine Mappe mit Dokumenten aus dem Rollator gestohlen. Die Tat ereignete sich gegen 10.30 Uhr in der Albert-Schweitzer-Straße, wie die Polizei berichtet. Der 91-Jährige war in einem Geschäft einkaufen, als die Täter die Mappe aus dem Rollator entwendeten. Die Mappe wurd später in dem Geschäft in einem Regal wieder aufgefunden, es wurde offensichtlich nichts daraus entwendet. Sie wurde dem 91-Jährigen wieder übergeben. Hinweise: (05341) 18970.