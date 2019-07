15-Jähriger stiehlt Motorrad An der Erzbahn und prahlt

Weil er allzu geschwätzig war, ist ein Motorraddieb der Polizei ins Netz gegangen. So soll der 15-Jährige auf dem Parkplatz des E-Centers An der Erzbahn am Samstag um 2.20 Uhr ein Motorrad gestohlen haben. Nachdem er das Fahrzeug versteckt hatte, prahlte er vor einem Freund von der Tat. Der...