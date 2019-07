Sherlock Holmes ermittelt in der Kniki Salzgitter-Bad

Zum Abschluss des Literaturfestes in der Kniestedter Kirche treten am Sonntag, 8. September, um 18 Uhr, Christoph Tiemann und das Theater ex libris auf. Die Künstler zeigen „Die Abenteuer des Sherlock Holmes“ - eine musikalisch begleitete szenische Lesung. Das stimmgewaltige Ensemble um...