Leitstelle Salzgitter Donnerstag eingeschränkt erreichbar

Für Donnerstag, 1. August, kündigt die Deutsche Telekom Wartungsarbeiten am Telefonanschluss 19222 (Anmeldung von Krankentransporten) der Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst an. Zwischen 8 und 13 Uhr kann dieser Anschluss kurzzeitig nicht erreichbar sein. Anrufer werden gebeten, in diesem Fall Krankentransporte über (05341) 8370 anzumelden. Der Notruf 112 für Feuerwehr und Rettungsdienst ist nicht betroffen.

