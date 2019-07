Lebenstedt. Der 38-Jährige war in der Fußgängerzone aufgefallen. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Betrunkener Mann tritt in Lebenstedt Polizisten

Polizeibeamte mussten am Mittwochabend in der Fußgängerzone einen betrunkenen, aggressiven Mann in Gewahrsam nehmen. Der 38-jährige Mann trat nach den Beamten und beleidigte sie massiv. Gegen ihn leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren ein.