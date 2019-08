Lebenstedt. Stehenlassen musste ein LKW-Fahrer sein Fahrzeug nach einer Kontrolle auf der Theodor-Heuss-Straße in Lebenstedt am Dienstag gegen 10.30 Uhr.

Polizei Salzgitter legt LKW wegen vieler Mängel still

Bei der Überprüfung des Fahrzeugs hatte die Polizei nach eigenen Angaben „erhebliche Mängel“ festgestellt.

So sei beispielsweise ein Teil der Ladefläche gebrochen und die Ladung, ein Anhänger, mangelhaft gesichert gewesen. Am Rahmen seien unerlaubte Schweißarbeiten vorgenommen worden. Insbesondere an beiden Hinterreifen sei im Bereich der Radnaben Öl ausgetreten. Der Tüv sei hinzugezogen worden.

Der Fahrer müsse sich ein Fahrzeug besorgen, um das von der Polizei stillgelegte Fahrzeug abzuschleppen, heißt es weiter. Die Polizei schule Beamte gezielt, um derlei Verstöße feststellen und ahnden zu können. Dies sei auch ein Beitrag zur Verkehrssicherheit. Die Kontrollen sollten fortgesetzt werden in diesem Bereich, teilt der Sprecher der Polizei Salzgitter, Matthias Pintak, abschließend mit.