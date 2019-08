Salzgitteraner klagen: Spielplatz in Engerode ist ungepflegt

„Das Unkraut auf dem Spielplatz in Engerode ist so hoch wie meine Kinder groß sind. Warum kümmert sich die Stadt nicht?“ Das will eine Mutter aus Calbecht wissen. Die Antwort recherchierte Jürgen Stricker Der Spielplatz in Engerode, ruhig in einer Sackgasse „An der Hannoverschen Treue“ gelegen und...