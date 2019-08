Ovationen für Klaus Doldinger beim Kultursommer in Salzgitter

Salder. Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase lieferten der Altmeister und seine Band ein überragendes Konzert am Schloss in Salder.

Klaus Doldinger setzt an. Nicht an sein Saxophon sondern an eine Flöte. Erstanden in Afghanistan auf einem Straßenmarkt für einen Dollar fünfzig. „Noch heute funktioniert diese Flöte wundervoll und leistet mir gute Dienste“, erzählt er auf der Bühne beim Kultursommer in Salder. Sein Flötenspiel wird begleitet von orientalischem Gesang, er führt langsam ein in die „Sahara“. Begleitet von goldglänzendem Licht verführt er das Publikum mitten in die Wüste. Sobald sein Saxophon, das eigentliche Markenzeichen Doldingers, zum Tragen kommt, wird es wirrer und man befindet sich wieder im Jazz. Dann wird die Bühne mit blauem Licht geflutet und Teile des Publikums zücken bereits ihr Handy. Mit dem Titellied zum Thriller „Das Boot“ von 1981 sinken Doldinger und Band mit dem Publikum zuvor mitten ins Meer. Kontrastreich, elegant und ausdrucksstark. Selbst mit 83 hat Doldinger nichts von seiner Spielfreude verloren. Während des Kultursommers am Freitagabend bewies er das erneut vor ungefähr 800 Zuschauern.

Dabei boten Doldinger und Band ein zweistündiges Programm mit Hits aus vergangenen Tagen aber auch aus dem aktuellen Album. Hartmut Schölch, Leiter des Fachdienstes Kultur der Stadt Salzgitter, fasste die Intention dahinter zusammen: „Wir wollen euch, dem Publikum, so viel Saxophon geben, dass ihr euch für nächstes Jahr das Cello als Instrument des Jahres wünscht.“

Und diesem Versprechen wurde Doldinger mehr als gerecht. Von Anfang an wippten Köpfe im Publikum zum Rhythmus der Musik und an der Seite tanzten schon einige wenige. Die ersten zwei, drei Lieder wirkten noch etwas uninspiriert. Getragen von Doldingers Saxophoneinsätzen, die das Schlossgelände ausfüllten, „dudelte“ die Band vor sich hin. Ein grandioses Solo von Perkussionist Biboul Darouiche schaffte es dann jedoch, das Eis zu brechen. Das Publikum reagierte mit lautstarkem Zwischenapplaus und bedankte sich ab dann regelmäßig in dieser Form bei den Künstlern. Nun klappte auch das Zusammenspiel zwischen Saxophon und Band. Doldinger übertönte sie nicht mehr mit der gewaltigen Energie seines Spiels.

Dieses Spiel bestand neben Reisen in die Sahara oder den Meeresgrund auch aus ruhigeren und dann wieder fröhlichen Liedern. Besonders das Lied „Ovation“ war ein Höhepunkt der guten Laune. Passend zum Titel erhielten Doldinger und Band nach einem feurigen Finale stehende Ovationen. Der Glanz des großen Musikers ist noch lange nicht verflogen.