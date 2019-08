Kurkonzert in Salzgitter-Bad erklingt im großen Saal

Salzgitter-Bad. Das Wetter spielte nicht mit – und so fand das Kurkonzert „Klangzeiten“ in Salzgitter-Bad kurzfristig im großen Saal statt.

Die Organisatoren zitterten schon seit Tagen. Die große Frage lautete: Hält das Wetter? Oder fällt das Kurkonzert „Klangzeiten“ im Rosengarten sprichwörtlich ins Wasser? Es kam, wie es das Wetterradar ansagte. Nicht nur der Gradierpavillon tröpfelte vor sich hin.

Dennoch erklangen sommerliche Töne. Der Kooperationspartner, das Hotel Ratskeller, ließ kurzerhand den großen Saal, schneller als geplant, räumen. In der Nacht zuvor hatte dort noch das Brautpaar Helena und Sören Griesohn mit seinen Gästen bis 5 Uhr morgens ein rauschendes Hochzeitsfest gefeiert. „Wir mussten alles spontan abbauen, und es ist mit etwas Hektik verbunden. Aber wir machen es gern“, berichtete die junge Braunschweigerin nach dem großen Hochzeitsfest.

Somit zogen gut 180 Besucher vom Rosengarten in den Saal. Gemütlich sitzend auf Polsterstühlen. Und die Accordion Harmonists unter der Leitung von Bettina Buttke konnten loslegen. Sie waren das erste Mal bei den Klangzeiten dabei und präsentierten sommerliche Klänge. Mit Schwung zauberten sie die Sonne in den Raum mit den beigefarbenen Wänden und gut gelaunten Besuchern. Die neun Akkordeonspieler und Schlagzeuger Heiko Tannen steigerten Tempo und Rhythmen kontinuierlich – von der klassischen Moderne mit Sinfonia per un addio, über Kaffeehausmusik Serenata von Leroy Anderson, ein Potpourri „Back to the Sixties“ bis zum Musette-Walzer „Sous le vie de Paris“. Es wurde mitgewippt und geklatscht zu Gigolo, dem Santianomedley und dem aktuellen Sommerradiohit „Viva la vida“. Die Zugabe, angepasst an das Wetter, ließ viele schmunzeln: „Balkanfieber“ von Hanz Günther Kötz. „Wir freuen uns über so viele Zuhörer. Es wäre wirklich schade, wenn die Gäste mit den Regenschirmen gegangen und unsere Instrumente nass geworden wären“, erzählte Leiterin Bettina Buttke.

Die zweite Konzerthälfte gestalteten die 40 Sänger des Modern Song Chores des Gesangvereins Liederkranz mit einer bunten Mischung aus Oldies, Schlagern und aktuellen Popsongs. Unter der musikalischen Leitung von Anatoll Krug am Piano schmetterten die Sängern mehrstimmig einen Song nach dem anderen. „Auch wenn das Ambiente des Rosengartens fehlt, so ist die Akustik hier im Saal sogar noch besser als unter freiem Himmel“, schwärmte Reinhard Mann, Vorsitzender des Liederkranzes. Gänsehautfeeling kam bei „Ich gehör nur mir“ aus dem Musical Elisabeth, gute Laune herrschte bei „Ich will keine Schokolade“ von Trude Herr.

Die Klangzeiten gibt es seit zehn Jahren und werden vom Ratskeller und dem Bürgerverein Bad Salzgitter unterstützt.