Messerangriff unter Monteuren in Salzgitter: Verdächtiger gefasst

Die Polizei hat den flüchtigen mutmaßlichen Messerstecher von Immendorf gefasst. Der moldawische Zeitarbeiter (31) soll am 11. Juli einem Landsmann (29) nach einem Streit ein Messer in den Bauch gerammt haben. Die Tat ereignete sich in einer größeren Unterkunft für Monteure an der Seesener Straße....