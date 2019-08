Salder: Ladendiebe stehlen Süßigkeiten im Wert von 700 Euro

Ladendiebe haben am Mittwochnachmittag, 21. August, um 14.40 Uhr aus einem Lebensmittelmarkt am Watenstedter Weg Süßigkeiten im Wert von fast 700 Euro gestohlen haben. Wie die Polizei mitteilt, sollen die zwei Männer gemeinschaftlich einen Einkaufswagen mit Süßigkeiten beladen haben. Danach haben sie versucht, das Geschäft zu verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Ein Mann habe die beiden darauf angesprochen, so die Polizei weiter. Einer der Täter sei daraufhin geflüchtet. Der zweite Täter, ein 19-jähriger Mann, konnte festgehalten werden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder