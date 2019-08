Rollsplitt-Strecke bei Salder: Polizei macht Tempokontrolle

Die Polizei hat am Samstag, 24. August, Geschwindigkeitskontrollen gemacht. Gemessen wurde laut Bericht vom Sonntag auf der Landesstraße (L) 636 bei Salzgitter Salder, genauer aus Heerte kommend in Richtung Salder kurz vor der Ortseinfahrt. Gemessen wurde nach Polizeiangaben in der Zeit von 10.50 bis 12.50 Uhr.

Hintergrund: Auf der Landstraße war kürzlich Rollsplitt zur Ausbesserung der Fahrbahndecke aufgetragen und das Tempolimit 40 auf dem Streckenabschnitt gesetzt worden. Bereits im Vorfeld waren Beamten mehrere Fahrzeuge mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen, da der durch das überhöhte Tempo aufgewirbelte Splitt im Straßenverkehr eine nicht unerhebliche Gefahr darstellt, wurden die Messungen vorgenommen, so der Polizeibericht.

Innerhalb von zwei Stunden wurden demnach 20 Autos mit einem Geschwindigkeitsverstoß von mehr als 21 km/h festgestellt. Die höchste Messung habe Tempo 84 betragen. Zwei Fahrern drohe Fahrverbot. Zudem seien beispielsweise Gurtverstöße festgestellt worden.