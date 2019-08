Was für ein Müll!

Das Wandern ist nicht nur des Müllers Lust, auch ich gehe leidenschaftlich gerne in die Berge. Also machte ich mich vor einigen Tagen auf in den Harz. Als ich durch den Wald streifte, musste ich an meine Berichterstattung über die illegale Abfallentsorgung in Salzgitters Wäldern denken: Was für ein...