Boutique Klimbim in Lebenstedts City schließt nach 40 Jahren

Die Textil- und Geschenkboutique Klimbim (In den Blumentriften) wird Ende September nach 40 Jahren schließen. Der Grund: Besitzer Kurt Suchar, mittlerweile 67 Jahre alt, geht in den Ruhestand. Der Abschied kündigt sich auch optisch an – Schilder weisen auf den Räumungsverkauf mit 30 bis 70 Prozent...