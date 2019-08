Zwei Brände in 5 Minuten – Polizei nimmt Ermittlungen auf

Die Polizei ermittelt: Hat jemand in der Nacht zu Samstag gleich zweimal Feuer in Salzgitter-Bad gelegt?

Salzgitter-Bad. In der Nacht zu Samstag hat es in Salzgitter-Bad gleich zweimal gebrannt. Die Polizei sucht Zeugen, der Verdacht der Brandstiftung liegt nah.

In der Nacht zu Samstag hat es gleich zwei Mal in Salzgitter-Bad gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, wurde sie innerhalb von fünf Minuten zu zwei kleineren Bränden gerufen. Die Beamten leiteten Ermittlungsfahren ein und prüfen nun, ob es zwischen den beiden Fällen einen Zusammenhang gibt.

1.20 Uhr: der erste Brand in der Emsstraße

Gegen 1.20 Uhr geriet im Keller in einem Mehrfamilienhaus in der Emsstraße aus unbekannten Gründen ein Sofa in Brand. Partygäste aus dem gegenüberliegenden Haus bemerkten den Feuerschein, riefen die Polizei und weckten die Bewohner, so dass noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr das Feuer gelöscht werden konnte. Drei Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation behandelt. Eine Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

1.25 Uhr: der zweite Brand in der Hagenstraße

Um 1.25 Uhr wurde der Polizei ein weiterer Brand in der Hagenstraße, die nur wenige Gehminuten von der Emsstraße entfernt liegt, gemeldet. Dort brannten zwei Müllsäcke in einem Unterstand, der durch das Feuer beschädigt wurde. Es entstand ein Schaden von 80 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Salzgitter-Bad unter der Nummer 05341/825-0 zu melden.