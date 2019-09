Salzgitter: Viele Verkehrsstraftaten bei Kontrollen

Salzgitter. Die Polizei hat von Freitagabend bis Samstagmorgen an verschiedenen Orten im Stadtgebiet kontrolliert. Viele Fahrer besaßen keine Fahrerlaubnis.

Die Polizei Salzgitter hat von Freitagabend, 30. August, bis Samstagmorgen, 31. August, durch Funkstreifenwagenbesatzungen mehrere Verkehrsstraftaten festgestellt. Wie die Polizei mitteilt, wurde am Freitag um 17.30 Uhr ein 15-jähriger Jugendlicher auf einem Kleinkraftrad im Forellenweg kontrolliert. Einen Führerschein besaß der 15-Jährige nicht. Gegen den Jugendlichen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Sein Kleinkraftrad musste er nach Hause schieben.

Radfahrer fährt betrunken durch Thiede

In der Adalbert-Stifter-Straße in Thiede fiel ein 52-jähriger Radfahrer gegen 18.35 Uhr durch seine unsichere Fahrweise auf. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten den Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab den Wert von 2 Promille. Wie die Polizei meldet, wurde dem 52- Jährigen Salzgitteraner daraufhin eine Blutprobe entnommen. Auch ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Sein Fahrrad musste der Mann nach Hause schieben.

Autofahrer steht unter Drogen und fährt ohne Fahrerlaubnis

In der Schillerstraße hielten die Polizisten gegen 22 Uhr einen Audi an. Der 35-jährige Fahrer aus Salzgitter habe umgehend eingeräumt keine Fahrerlaubnis zu besitzen. Im Verlauf der weiteren Kontrolle bestätigte sich auch der Verdacht, dass der Mann unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein Urintest habe THC und Kokain nachgewiesen, so die Polizei weiter. Dem 35-Jährigen wurde auch eine Blutprobe entnommen. Auch die Weiterfahrt untersagte ihm die Polizei.

33-Jähriger fährt ohne Fahrerlaubnis

In der Berliner Straße wurde um 23.15 Uhr der Fahrer eines Fiat Ducato kontrolliert. Der 33-jähriger Autofahrer war ebenfalls nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

18-Jähriger fährt ohne Führerschein

Zuletzt wurde am Samstag gegen 1.25 Uhr ein 18-jähriger Salzgitteraner auf einem Kleinkraftrad im Eutschenwinkel in Thiede kontrolliert. Der Mann war nicht im Besitz eines Führerscheins.