Bei einem Unfall auf der Industriestraße in Salzgitter sind am Freitag zwei Menschen verletzt worden.

Salzgitter. Ein Wagen übersieht ein haltendes Fahrzeug. Durch den Crash wird ein Beteiligter rund 30 Meter weit in den Graben geschleudert und eingeklemmt.

Zwei Verletzte bei Unfall auf Industriestraße in Salzgitter

Bei einem Unfall auf der Industriestraße in Salzgitter sind am Freitagmittag zwei Menschen verletzt worden. Laut unserem Reporter stand ein Golf mit eingeschaltetem Warnblinker am Fahrbahnrand, als der Fahrer eines ankommenden PKW ihn übersah.

Golf wird 30 Meter weit in Graben geschleudert

Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Golf rund 30 Meter nach vorn geschleudert wurde und im Straßengraben landete. Der andere Wagen kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrer des Golfs auf die Rückbank des eigenen Wagens geschleudert und dort eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den Mann. Beide Fahrer kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Feuerwehr lobt Bildung der Rettungsgasse

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, nahm auslaufende Betriebsmittel auf und fertigte mit Hilfe der Drehleiter Unfallbilder für die Polizei von oben an. Von den Einsatzkräften gab es auch Lob: Dank der gebildeten Rettungsgasse verlief die Anfahrt rasch und ohne Probleme.

Zur Schadenshöhe gibt es noch keine Informationen. eng