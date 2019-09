Tigers, aus der Deckung kommen!

Was ist nun Sache beim Salzgitteraner Boxclub (BC) Tigers? Hält der Verein an seinem Vorzeigeprojekt, einem Boxzentrum für die gesamte Familie in der 2016 entwidmeten St.-Matthäus-Kirche fest? Will der Club, der wegen eines Missbrauchsverfahrens gegen einen seiner früheren Trainer weit über die...