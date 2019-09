Endlich bei der Feuerwehr!

Früher von manchem Feuerwehrmann belächelt, sind sie heute nicht mehr wegzudenken. Schließlich sind sie ein wesentlicher Baustein in Sachen Nachwuchsgewinnung: die Kinderfeuerwehren. In Salzgitter gibt es inzwischen 14 von ihnen, zuletzt gründete sich im Mai eine Nachwuchsgruppe in Beinum. Auch...