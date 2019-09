Händler beim Bauernmarkt in Lebenstedt klagen

Kürbissuppe, köstliche Kuchen, selbstgekochte Marmelade: Am Stand der Landfrauen aus Lesse schlägt seit 19 Jahren das kulinarische Herz des Bauernmarktes in der Lebenstedter Innenstadt. Und auch diesmal war die Nachfrage bei den umtriebigen Damen groß. Sie betreiben einen von 33 Ständen bei dem dreitägigen Markt zwischen Citytor und Monument, bei dem sich Besucher am Wochenende wieder auf den nahenden Herbst einstimmen konnten. Da...