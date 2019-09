Autos kollidieren in Gebhardshagen – drei leicht Verletzte

Gebhardshagen. Ein Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen hat sich am Samstag gegen 14.20 Uhr in Gebhardshagen, Sternbergstraße, ereignet.

Wie die Polizei meldet, fuhr ein 24-Jähriger mit seinem Wagen die Sternbergstraße in Richtung Gustedter Straße. In Höhe der Einmündung Am Heller wollte er nach links auf einen Parkstreifen abbiegen. Dabei übersah er den Wagen eines 76-Jährigen, der ihm entgegen kam. Die Wagen kollidierten. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des 76-Jährigen gegen einen geparkten PKW gedrückt, der ebenfalls beschädigt wurde. Bei dem Unfall wurden der 76-Jährige, der 24-Jährige sowie ein Kind, das in seinem Auto saß, leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 5500 Euro.