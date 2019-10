Bei einem Unfall auf dem Hüttenring in Salzgitter ist eine Frau leicht verletzt worden, zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Salzgitter. Auf dem Hüttenring ging ein Überholmanöver schief. Am Ende war eine Frau leicht verletzt, zwei Autos mussten abgeschleppt werden.

Unfall in Salzgitter – zwei Autos nicht mehr fahrbereit

Zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen und einer Leichtverletzten ist es am späten Mittwochabend auf dem Hüttenring in Salzgitter gekommen. Laut Polizei befuhr 42-jährige Salzgitteranerin den Hüttenring in Richtung Theodor-Heuss-Str, sie suchte einen Parkplatz.

Auto wird durch Aufprall in parkenden Wagen geschoben

Als die Frau dann am Straßenrand einen Parkplatz entdeckte, wollte sie nach links abbiegen, um ihr Fahrzeug abzustellen. Ein hinter ihr fahrender 27-jähriger Salzgitteraner setzte zum selben Zeitpunkt zum Überholen an. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug des 27-Jährigen auf ein geparktes Fahrzeug geschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Wagen der beiden Unfallbeteiligten mussten abgeschleppt werden.

42-jährige Salzgitteranerin kommt ins Krankenhaus

Während die 42-jährige Unfallbeteiligte leicht verletzt ins Klinikum Salzgitter verbracht werden musste, erlitten der Fahrzeugführer des zweiten beteiligten Fahrzeuges und sein Beifahrer einen Schock, mussten sich jedoch nicht in ärztliche Behandlung begeben. red