Freunde der Kolumne

Die Kolumnen-Texte, die täglich an dieser Stelle erscheinen, haben viele Freunde. Regelmäßig werden meine Kollegen und ich auf die Zeilen angesprochen, die wir hier veröffentlichen. So war’s auch am Sonntag, als ich anlässlich der öffentlichen Tierheimführung in Salzgitter-Bad war. Dort kam ich mit...