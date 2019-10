Mann bedroht Polizisten in Salzgitter mit Messer

Ein gefährlichen Einsatz hatten Polizisten am Freitag. Gegen 22.40 Uhr wurde sie nach Salzgitter-Fredenberg in die Einsteinstraße gerufen. Hier sollte ein Mann auf dem Balkon einer Wohnung stehen und lauthals herumschreien. Auf Klingeln öffnete der 26-Jährige – und bedrohte die Polizisten unmittelbar mit einem Messer, heißt es in einer Mitteilung der Inspektion. Die Einsatzkräfte konnten ihn jedoch unter Kontrolle gebracht und im...