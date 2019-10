Lebenstedt. Zwei Personengruppen geraten in eine Auseinandersetzung. Während die eine Gruppe gehen will, kommt es zu dem Vorfall.

Salzgitter: 16-Jährige will schlichten und wird am Boden getreten

Vor dem Sparkassengebäude an der Chemnitzer Straße in Lebenstedt ist es nach Polizeiangaben am Samstag, 12. Oktober, gegen 22.30 Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gekommen. Der namentlich bekannte 26-jährige Hauptbeschuldigte soll einen 20-jährigen Salzgitteraner zunächst ins Gesicht geschlagen haben, so der Polizeibericht.

Als sich der Betroffene mit seinen Bekannten habe entfernen wollen, sei ihnen die Gruppe um den Hauptbeschuldigten herum gefolgt und habe begonnen, den 20-Jährigen und dessen 22-jährigen Bekannten zu schlagen und zu treten. Als eine 16-jährige Freundin habe dazwischengehen wollen, sei sie zu Boden gestoßen und am Boden liegend von mehreren Personen getreten worden.

Gegen den Hauptbeschuldigten und seine bislang unbekannten Begleiter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet, so die Polizei weiter. Die Ermittlungen dauern an.

Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich unter (05341) 18970 mit der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel in Verbindung zu setzen.