Salzgitters Beachbar schließt vorläufig– bis zum nächsten Jahr?

Der Sanitär- und der Lagercontainer sind schon weg, die Klappstühle abgebaut, nur die Hütte steht noch, in der die Cocktails gemixt wurden. Die Beach-Bar am Salzgittersee geht in den Winterschlaf. Geschäftsführer Julian Tiburczy (28) und seine Freunde Ilmas und Mahsum Acar schaffen das Mobiliar in eine Scheune – und hoffen darauf, die Gerätschaften im nächsten Jahr wieder auspacken zu dürfen. Darüber muss der Rat der Stadt...