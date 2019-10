Mann rastet nach Party-Rauswurf in Lebenstedt aus

Völlig ausgerastet ist am Samstag Morgen ein berauschter Gast einer Wohnungsfeier in einem Mehrfamilienhaus am Wilhelm-Kunze-Ring. Wie die Polizei mitteilte, wurde der alkoholisierte 28-Jährige nach Mitternacht rausgeworfen, weil er sich nach dem Konsum eines Joints aggressiv verhielt. Aus...