Salzgitter: Am Sonntag ist Tag der offenen Tür im Stadtbad

Der zweite Bauabschnitt des Stadtbades ist fertig, und am Wochenende lädt die Bäder, Sport und Freizeit (BSF) zur Eröffnung des nassen Schmuckstücks ein. Am Samstag, 26. Oktober, wird der sanierte Sportbereich ab 11 Uhr eröffnet. Am Sonntag, 27. Oktober, ist Tag der offenen Tür für alle, und es...