Salzgitter: Mehrere Hauseinbrüche in Stadt und Umland

Gleich vier Hauseinbrüche gab es am Mittwoch in Salzgitter und Umgebung: Zwischen 9.30 und 19.45 Uhr am Köppenweg in Bruchtmachersen (Schadenshöhe noch unklar), zwischen 12.35 und 18.10 Uhr in der Straße Am Kornfeld in Oelber am weißen Wege (Schadenshöhe rund 300 Euro), in der Zeit von 11.15 bis 17.45 Uhr an der Suthwiesenstraße (entwendete Wertgegenstände zu circa 3500 Euro) sowie gegen 17.40 Uhr in der Bismarckstraße (noch unbekannt). Die Polizei geht stets von gewaltsamem Zugang über ein Fenster aus. Hinweise: (05341) 18970.

