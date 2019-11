Der Unfall ereignete sich auf der Hans-Birnbaum-Straße in Lebenstedt.

20.000 Euro Unfallschaden in Lebenstedt

Ein Unfall mit hohem Sachschaden hat sich laut Polizei am Sonntag, 10. November, um 0.39 Uhr auf der Hans-Birnbaum-Straße in Lebenstedt ereignet. Ein 19-Jähriger, seit drei Wochen Führerscheininhaber, sei mit seinem Auto auf der Hans-Birnbaum-Straße in Richtung Erich-Söchtig-Straße unterwegs gewesen. Den eigenen Angaben nach habe er den Verlauf einer Linkskurve unterschätzt und sei aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Lastwagen geprallt. Der 19-Jährige sowie sein 17-jähriger Beifahrer seien leicht verletzt ins Klinikum zur ambulanten Behandlung gebracht worden. Der geschätzte Gesamtschaden: 20.000 Euro.