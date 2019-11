Salzgitter: Kaninchen in Kleingarten schon lange tot

Nach dem Fund toter Kaninchen in einer Laube des Kleingärtnervereins (KGV) SZ-Kniestedt (wir berichteten), schauten sich am Montag Mitarbeiter des auch für Salzgitter zuständigen Veterinäramtes Goslar die verendeten Tiere an. Sie berichteten laut Goslars Kreissprecher Maximilian Strache: „Die...