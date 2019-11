Broistedter Grundschüler pflanzen Obstbäume im Neubaugebiet

In einer Gemeinschaftsaktion der Grundschule Broistedt und der Gemeinde Lengede wurden am Montag im Neubaugebiet „Broistedt Süd“ die ersten fünf Bäume am Rand des Regenrückhaltebeckens gepflanzt. Laut Bürgermeisterin Maren Wegener sollen weitere 20 Bäume rund ums Becken folgen. Kosten liegen bei rund 1000 Euro. Mit vor Ort war auch Broistedts Ortsbürgermeister Ulrich Jablonka, der die Idee klasse findet. Bei den Bäumen handelt es sich...