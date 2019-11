Ideen gesucht für ein schöneres Steterburg

Die Bürger können ihre Vorschläge ab sofort einreichen. Die Details rund um diese Unterstützungsmöglichkeiten sind in einem neuen Flyer veröffentlicht, heißt es in der Pressemitteilung.

Der Rat der Stadt hat im Sommer den Verfügungsfonds für das Sanierungsgebiet „Soziale Stadt“ Steterburg beschlossen: Damit steht ein Budget zur Verfügung, um Maßnahmen der Anwohner, Gewerbetreibenden, Vereine und Institutionen zu unterstützen. Das Gesamtfördervolumen umfasse pro Jahr

10.000 Euro. Der Verfügungsfonds sei eine Möglichkeit, innerhalb des Städtebauförderprogramms „Soziale Stadt Steterburg“, kleine, in sich abgeschlossene Maßnahmen, mit finanziellen Mitteln des Bundes, des Landes und der Stadt Salzgitter zu fördern. Förderfähig seien zum Beispiel Veranstaltungen, Workshops und Kurse, Baumpflanzaktionen, Integrations- und Kulturprojekte. Die Angebote könnten sich an Kinder, Jugendliche, Erwachsene oder Familien im Sanierungsgebiet Steterburg richten.

Alle förderfähigen Maßnahmen müssen Ziele haben, wie beispielsweise das Zusammenleben und das bürgerschaftliche Engagement zu fördern, die Stadtteilkultur zu beleben und alle Bevölkerungsgruppen einzubinden, die Lebensqualität und Vernetzung im Stadtteil zu stärken oder die nachbarschaftlichen Kontakte und Begegnungen auszubauen, heißt es weiter. Der sich konstituierende Sanierungsbeirat Steterburg, der aus zehn ehrenamtlichen Mitgliedern und zehn Vertretern bestehe, entscheide als Vergabegremium über die Fördergelder des Verfügungsfonds.

Das Quartiersmanagement mit Diana Graf und Sabine Naats beantworte Fragen zum Thema während der Öffnungszeiten des Büros an der Langen Hecke 4: dienstags und donnerstags von 16 bis 17 Uhr sowie mittwochs von 9 von 10 Uhr. Darüber hinaus könnten Termine auch vereinbart oder Fragen gestellt werden unter (05341) 8879201 oder per E-Mail an: kontakt@steterburg.net.

Flyer und weitere Infos liegen im Büro bereit oder können unter www.salzgitter.de oder www.steterburg.net heruntergeladen werden.