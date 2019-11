Salzgitteraner gedenken der Opfer von Krieg und Verfolgung

„Hier werden keine Helden verehrt. Es wird an ihr Leid erinnert und das gegen jede Kriegsverherrlichung.“ Lebenstedts Propst Uwe Teichmann machte am Sonntag vor der St.-Andreas-Kirche deutlich, worum es beim Volkstrauertag seit der Einführung im Jahr 1952 geht. Um das Gedenken an all jene, die unter Krieg und Verfolgung litten und zu leiden haben. Die jungen Soldaten, die an der Front sterben, die Opfern von Gewalt, die Traumatisierten...